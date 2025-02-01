استجابة لشكاوى المواطنين.. إغلاق مطعم شهير في الإسكندرية -صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

أغلق حي المنتزه ثان في الإسكندرية مطعمًا شهيرًا بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة المندرة، اليوم السبت، بالشمع الأحمر، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

كانت غرفة عمليات حي المنتزه ثان تلقت شكاوى من المواطنين تتعلق بتسبب مطعم شهير بشارع جمال عبد الناصر في منطقة المندرة في إزعاج الأهالي.

واستهدفت حملة مكبرة برئاسة اللواء طه زهير رئيس حي ثان المنتزه، وبحضور سكرتير عام الحي ومديري الإدارات المعنية المطعم المشار إليه.

ووفقا لبيان صادر عن الحي، جرى إغلاق وتشميع المطعم، لمخالفته الشروط الصحية وتسببه في إزعاج المواطنين.

ووجه رئيس حي المنتزه ثان جميع الإدارات المعنية باستمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم التهاون حيال المخالفات.