سفيرة رومانيا بالقاهرة: السوق المصري كبير وقدرته الاستيعابية عالية جدًا -صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

قالت اوليفيا توديريان، سفيرة رومانيا بالقاهرة، إن الإسكندرية تتشابه مع مدينة كلوج نابوكا في رومانيا إلى حد كبير، منوهة إلى تعدد زيارتها للإسكندرية للاستمتاع بطبيعة الإسكندرية الخلابة وآثارها العريقة.

جاء ذلك خلال لقائها الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والمستشار التجاري للسفارة، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، لبحث ومناقشة سبل التعاون في كافة المجالات.

وأشارت السفيرة إلى عزم العديد من المستثمرين فتح مجالات استثمارية مختلفة بمصر خاصة أن السوق المصري كبير وقدرته الاستيعابية عالية جدًا، متمنية زيادة حجم التعاون وعقد اتفاقية مع محافظة الإسكندرية.

ومن جانبه، رحب المحافظ بالسفيرة على أرض الإسكندرية، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في ظل الزيارات المتبادلة في الفترة الأخيرة بين القيادة السياسية في رومانيا ومصر .

وأكد أن الإسكندرية لديها المقومات الجاذبة للسياحة بامتلاكها العديد من الأماكن السياحية والشواطئ والمتاحف التي تجعل منها وجهة سياحية رائعة كما ساهم وجود خط طيران مباشر بين القاهرة وبوخارست في تنشيط السياحة بين البلدين.

وأضاف المحافظ أن الإسكندرية مدينة جاذبة للاستثمار والصناعة أيضًا حيث تمتلك العديد من المناطق الصناعية والعديد من المصانع في مجال البتروكيماويات والأجهزة الكهربائية والأدوية.