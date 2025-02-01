إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق "قنا - الأقصر" الصحراوي

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل على طريق قنا الأقصر الصحراوي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل على طريق قنا - الأقصر الصحراوي، بالقرب من دير المحروسة بمركز قنا،

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة محمد شرقاوي خربطلي، 22 عاما، جرح قطعي بالوجه وكدمة شديدة بمفصل الحوض، وكرم قناوي سيد، 35 عاما، جرح متهتك بالذقن وكدمة شديدة بالظهر، وعماد الدين عبدالحميد نظير، 45 عاما، وجرح قطعي بالوجه، واشتباه كسر بالركبة اليمنى، ومحمود عبدالناصر محمد، 35 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، وحسن عبدالله أنور، 28 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.ت

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.