بسبب مسح سيارة.. فني كهرباء يقتل عاملًا في مشاجرة بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة شبرا الخيمة واقعة مأساوية راح ضحيتها عامل على يد فني كهرباء بعدة طعنات، إثر مشاجرة بينهما، بسبب مسح سيارة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وجرى نقله لمستشفى ناصر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بسرعة ضبط المتهم وتقديمه.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ لرئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بحدوث مشاجرة وسقوط شخص جثة هامدة بعدة طعنات.

كشفت التحريات، حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه ويدعى"مجدي.ر.ح" 30 سنة، عامل، مقيم دائرة القسم، والمتهم ويدعى "مصطفي.ع.ا" 42 سنة، فني كهرباء، مقيم شارع عزت محمد منشية الحرية، جراء قيام المجني عليه بمسح سيارة المتهم وطلب مرضاته بمبلغ من المال ورفض الأخير إعطائه أي أموال وأثناء قيام المجنى عليه بمعاتبة المتهم تطورت لمشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بإخراج سلاحا أبيض "مطواة" من طيات ملابسه، وسدد له عدة طعنات وهي جرح طعني متعدد بالفخذين، وجرح طعني نافذتين بالصدر من الخلف مما أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.