أول تعليق لأسرة "عم سعيد" ضحية أسد الفيوم.. شاهد ماذا قالوا -فيديو وصور

الفيوم - حسين فتحى:

خيم الحزن والذهول على أهالي محافظة الفيوم، بعد أن فقدت أحد أبنائها، "سعيد جابر الدش"، العامل بحديقة حيوان الفيوم، في حادث مأساوي.

وبحسب رواية شهود العيان، كان "عم سعيد" كعادته يقوم بواجبه في رعاية الحيوانات داخل حديقة الفيوم، وعندما لاحظ أن أحد الأسود علقت قدمه في أسلاك القفص، لم يتردد لحظة واحدة، ودخل إلى القفص لإنقاذ الأسد المسكين، وبمجرد أن اقترب الحارس من الأسد، انقض عليه الأخير بشكل مفاجئ، والتهم رأسه ورقبته في لحظات قليلة.

فجر اليوم، شيعت جموع غفيرة جثمان الفقيد، وتحدث "أحمد"، شقيق الضحية، بحرقة عن أخيه، واصفًا إياه بأنه كان مثالاً للطيبة وحسن الخلق، وأنه كان محبوبًا من الجميع. وأضاف: "عمره ما غلط في حد، كان دائمًا يسمع للصغير قبل الكبير".

"مصطفى"، الشقيق الأصغر للضحية، اتهم إدارة حديقة الحيوان بالإهمال الذي أدى إلى وفاة أخيه، محملاً إياهم مسؤولية الحادث. وأشار إلى أن الأسد كان يجب أن يُصفى منذ بداية الاعتداء، وتساءل عن سبب تأخر الإجراءات.

أما "نادية"، شقيقة الضحية، فكانت كلماتها ممزوجة بالحزن العميق والصدمة. تساءلت بحرقة: "مين يجيب لي أخويا أبو البنات؟".

وأشارت إلى أن الحادث وقع في الساعة السابعة والنصف مساءً، بعد وقت طويل من مغادرة الزوار للحديقة، مما يثير تساؤلات حول ملابسات الحادث.

وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن وفاة شقيقها، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

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