6 قوافل طبية مجانية خلال فبراير في الإسكندرية.. الأماكن والمواعيد

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تطلق مديرية الصحة في الإسكندرية، 6 قوافل طبية مجانية خلال شهر فبراير الجاري، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج بالمجان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن القوافل تأتي فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتضافر كافة الجهود لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بوضع الصحة كأولوية قصوى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وكلف المحافظ مديرية الشؤون الصحية بتكثيف القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم السبت، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، القوافل الست في الأماكن والمواعيد التالية:

- قافلة طبية بوحدة القرية المركزية بمركز ومدينة برج العرب يومي 2 و3 فبراير الجاري.

- قافلة طبية بوحدة بنجر 14 بمركز ومدينة برج العرب يومي 9 و10 فبراير.

- قافلة طبية بوحدة بنجر 19 بمركز ومدينة برج العرب يومي 11 و12 فبراير.

- قافلة طبية بوحدة قرداحي بحي المنتزه يومي 17 و18 فبراير.

- قافلة طبية بوحدة أبو زهرة بمركز ومدينة برج العرب يومي 23 و24 فبراير.

- قافلة طبية بوحدة بنجر 4 بمركز ومدينة برج العرب يومي 25 و26 فبراير.