مصرع شابين في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقى شابان مصرعهما، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، في نطاق مركز إهناسيا محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق قرية معصرة نعسان التابعة لدائرة مركز اهناسيا، اتجاه محافظة الفيوم، أسفر عن مصرع قائدي الدراجتين.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة عبدالرحمن جمعة أحمد، 22 عامًا، و أحمد رمضان حسن، 24 عامًا، ويقيمان معصرة نعسان التابعة لمركز إهناسيا.

جرى نقل الجثتين وإيداعهما مشرحة المستشفى الجامعي بالفيوم، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.