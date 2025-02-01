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بالصور.. افتتاح معرض اليوم الواحد للملابس والأدوات المنزلية بشبراخيت

06:10 م السبت 01 فبراير 2025
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البحيرة - أحمد نصرة:

افتتح المهندس على زيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، اليوم السبت، معرض اليوم الواحد للملابس والأدوات المنزلية.

يضم المعرض مجموعة مختلفة من العارضين ويهدف للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع والأدوات المنزلية والملابس للمواطنين بسعر الجملة.

يذكر أن الغرفة التجارية بالبحيرة تنظم كل خميس سوق اليوم الواحد للمواد الغذائية ويعقد أمام مقر الغرفة بمدينة دمنهور.

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المهندس على زيد مدينة شبراخيت معرض اليوم الواحد للملابس سوق اليوم الواحد دمنهور البحيرة
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