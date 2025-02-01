بالصور- محافظ بني سويف يفتتح منافسات بطولة الصعيد الشتوية للسباحة

بني سويف- حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منافسات بطولة الصعيد الشتوية للسباحة، والتي ينظمها الاتحاد المصري للسباحة "فرع الصعيد"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ونادي سيتي كلوب، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" للتنمية البشرية، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من 24 من أندية محافظات الصعيد للمراحل السنية المختلفة.

بدأت فعاليات البطولة بالسلام الوطني، ثم طابور عرض بالأعلام للاعبي الأندية المشاركة من مختلف محافظات الصعيد، بجانب الأجهزة الفنية والإدارية، والحكام المعتمدين من الاتحاد المصري، ثم كلمات لقيادات الإتحاد، والشباب والرياضة، فيما جرى تكريم بعض اللاعبين من السباحين الناشئين الفائزين في سباق 50 متر حرة تحت 12 سنة، ثم جرى تقليدهم بميداليات الفوز في المسابقة التي أقيمت ضمن منافسات البطولة.

من جانبه أكد رئيس فرع الاتحاد المصري على سعي الإتحاد في نشر اللعبة، وتوسيع قاعدة الممارسة في مختلف محافظات الجمهورية في الصعيد، خاصة وأن البطولة تضم العديد من السباقات، ويشارك فيها عدد كبير من السباحين والسباحات من مختلف المراحل، والفئات العمرية بمحافظات الصعيد.