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احتفالية لتكريم أكفأ وحدة بيطرية في الشرقية

03:20 م السبت 01 فبراير 2025
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الشرقية - ياسمين عزت:

نظمت مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور إبراهيم متولي وكيل الوزارة، احتفالية لتكريم أكفأ وحدة بيطرية لعام 2024، فى إطار دعم و تحفيز أصحاب الأداء المتميز وخلق روح المنافسة وجعلهم فى سباق دائم لتقديم أفضل ما لديهم لصالح العمل.

حضر الحفل الدكتورة شهيرة حفني مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية، وكيل وزارة الزراعة المهندس عماد جنجن والدكتور محمد الصالحي نائب مجلس الشيوخ ومديرى الإدارات الداخلية ومديرى الإدارات الخارجية بالمديرية وشركاء النجاح من المجتمع المدني.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تكريم وحدة الصوالح إدارة فاقوس البيطرية بالمركز الأول، ووحدة سنجها إدارة كفر صقر البيطرية بالمركز الثانى، ووحدة شبرا النخلة ادارة بلبيس البيطرية و وحدة شلشلمون إدارة منيا القمح البيطرية المركز الرابع، وحدة انشاص الرمل إدارة مشتول السوق البيطرية المركز الخامس. تم تكريم وحدتى ابنى بيتك إدارة العاشر من رمضان البيطرية، وحدة بنى عباد إدارة مركز الزقازيق البيطرية بجائزة شرفية.

من جانبه أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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مديرية الطب البيطري إبراهيم متولي وزارة الزراعة الطب البيطري
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