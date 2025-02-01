فتح ميناء الغردقة أمام الملاحة البحرية بعد تحسن الطقس



السويس- حسام الدين أحمد:

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الاحمر، ظهر اليوم السبت، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وجرى استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية، للسفن والعائمات الصغيرة والكبيرة، وكذلك رحلات الكروز.

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة