دفن ابنه ومات.. أب يلحق بنجله بعد ساعات من وفاته في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمالي محافظة قنا، بعد وفاة أب ونجله خلال ساعات قليلة، في واقعة أليمة هزت المجتمع المحلي.

وقال محمد قناوي، أحد أهالي القرية، إن نجع الجامع بقرية المراشدة شهد حادثًا مأساويًا بعد وفاة الابن قناوي أفكار محمود، في العشرينيات من عمره، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وبعد الانتهاء من دفنه بساعات قليلة، لحق به والده من شدة الحزن عليه، خاصة وأن الابن كان وحيد والديه وليس لديه سوى شقيقات بنات.

وتابع قناوي أن المئات من أهالي مركز الوقف شاركوا في تشييع جثمان الأب إلى مثواه الأخير، عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بنجع الجامع، وذلك بعد دفن الابن بساعات قليلة فقط.

وأضاف الأهالي أن الواقعة تركت أثرًا عميقًا في نفوس الجميع، حيث فقدت الأسرة اثنين من أفرادها في وقت قصير، ما زاد من حدة الحزن والأسى على ما حدث.