محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة وتجديدات ملعب الاستاد: لن أقبل بأي تقصير

الدقهلية- رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، عددًا من شوارع وأحياء مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، والوقوف على حالة النظافة والإشغالات بالشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وتفقد محافظ الدقهلية أعمال تطوير ورفع كفاءة ملعب كرة القدم باستاد المنصورة ومضمار الجري، وأكد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية القياسية في تنفيذ الأعمال والالتزام بالمواعيد المحددة لافتتاحه خلال العيد القومي للدقهلية.

وأكد المحافظ أنه لن يقبل أي تقصير في تنفيذ أعمال التطوير ولابد من خروج العمل بأفضل صورة وأعلى كفاءة، كما تفقد مجمع الملاعب ومجمع حمامات السباحة باستاد المنصورة الرياضي.