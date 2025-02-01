رسالة تضامن من الربع إلى غزة.. قرية في كفر الشيخ تُجهز قافلة مساعدات غذائية لفلسطين- صور

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت قرية الربع التابعة لمركز البرلس في كفر الشيخ، اليوم السبت، تجهيز قافلة مواد غذائية دعمًا لأهالي غزة الفلسطينية بمشاركة أعداد كبيرة من السيارات مزينة بأعلام مصر.

كشف محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفر الشيخ لمصراوي عن قافلة المواد الغذائية دعمًا لأهالي غزة تضم أرز، ومكرونة، ودقيق، وزيت، وسكر، وحبوب ومعلبات متنوعة، وبطاطين، وملابس، وغيرها.

وأكد نقيب الصيادين بمركز البرلس أن القافلة جرى تجهيزها عنما أطلقت جميعية تنمية المجتمع بقرية الربع التي تنطلق منها القافلة منذ حوالي 5 أيام ماضية لغاية تلك اللحظات ووفق ذلك اقبل الأهالي على المشاركة بالتبرع بالمواد الغذائية بينما احتشد آخرون للمساهمة في تحميل السيارات.

وقال إن هناك 50 سيارة تحمل على متنها المواد الغذائية بينهم حوالي 35 سيارة جامبو، وباقي السيارات ربع نقل وسوف تتجه تلك السيارات إلى معبر رفح لتسليم المواد الغذائية في القافلة لمستحقيها من أبناء غزة الفلسطينية.