لتفعيل مذكرة التفاهم.. رئيس هيئة الموانئ الكينية يزور ميناء الإسكندرية- صور

أول تحرك من وزارة الزراعة في واقعة هجوم أسد الفيوم على حارسه

رسالة تضامن من الربع إلى غزة.. قرية في كفر الشيخ تُجهز قافلة مساعدات غذائية

الإسكندرية – محمد عامر:

زار وليام روتو، الرئيس الإداري لهيئة الموانئ الكينية، اليوم السبت، ميناء الإسكندرية، وذلك ضمن وفد رسمي رفيع المستوى، لبحث التعاون وتفعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين.

كان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وقع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة الموانئ الكينية خلال القمة الرئاسية الأخيرة.

وبحث الرئيس الإداري لهيئة الموانئ الكينية مع اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، كيفية تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال إدارة الموانئ، فضلًا عن تبادل الخبرات والتدريب بين الطرفين.

وناقش الجانبان آليات تنفيذ مشاريع مشتركة وإثراء التبادل التجاري وحركة الملاحه بين ميناء الإسكندرية والموانئ الكينية واستغلال موقعهما الجغرافي الاستراتيجي في القارة الإفريقية.

شملت الزيارة تفقد الوفد الكيني كل من محطة الركاب البحرية ومحطة تحيا مصر متعددة الأغراض وأرصفة الميناء، بالإضافة إلى الهاويس الرابط بين البحر المتوسط ونهر النيل باعتباره أحد وسائل النقل متعدد الوسائط المتواجدة بالميناء والرابط مع قلب القارة الأفريقية.