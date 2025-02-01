ننشر أسماء 11 عاملاً ضحايا حادث صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:

حصل مصراوي على قائمة أسماء 11 عاملاً، كانوا أصيبوا صباح اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا.

وضمت قائمة الأسماء: عبد الله غانم محمد، 63 عاماً، مصطفى ابو حسيبه، 18 عاماً، عبده بخيت محمد، 18 عاماً، وليد رجب عدلي، 30 عاماً، محمود خيرت علي، 56 عاماً، عادل خلف زكي، 42 عاماً.

وأصيب: محمد رمضان خلف، 17 عاماً، محمود عاطف مصري، 20 عاماً، عبد الرحمن فراج ابو زيد، 18 عاماً، محمود هاني صدقي، 45 عاماً، محمود عدلي فولي، 30 عاماً، جميعهم مصابون بكسور وكدمات متنوعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً يفيد انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالطريق الصحراوي أمام مصنع السكر بالقرب من مدخل مركز أبو قرقاص، ووقوع عدد من المصابين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 11 عاملاً بسحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.