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مصرع شاب جراء اعتداء آخرين عليه في بورسعيد

12:02 ص السبت 01 فبراير 2025

مصرع شاب جراء اعتداء آخرين عليه

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي شاب بمحافظة بورسعيد، مصرعه، مساء اليوم الجمعة، إثر اعتداء من آخرين عليه أمام الغرفة التجارية بنطاق حي العرب.

وكان مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، استقبل: محمد السيد حسن الشناوى 40 عامًا، متأثرا بإصابته إثر اعتداء من آخرين عليه أمام الغرفة التجارية بنطاق حي العرب، وجرى وضعه في قسم العناية المركزة بالمستشفى.

وتوفى المصاب مساء اليوم داخل المستشفي، ووضعت الجثة بالمشرحة، تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

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