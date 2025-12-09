أسيوط ترفع حالة الاستعداد القصوى قبل الانتخابات المعادة في 3 دوائر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الأولى والثانية والرابعة، وذلك تنفيذًا لقرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائجها وإعادة إجرائها يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عقدت اجتماعها بكامل تشكيلها لمراجعة الاستعدادات النهائية والتأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، التي شددت على توفير مناخ انتخابي منظم وآمن يعكس وعي أبناء أسيوط واستعدادهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأوضح أبو النصر أن الدوائر الثلاث تمثل نطاقًا جغرافيًا واسعًا؛ حيث تضم الدائرة الأولى قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، وتدار أعمالها من اللجنة العامة بالصالة المغطاة باستاد أسيوط الرياضي، فيما تشمل الدائرة الثانية مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وتشرف عليها اللجنة العامة بمعهد القوصية الإعدادي الثانوي، أما الدائرة الرابعة فتضم مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج وتتابع أعمالها اللجنة العامة بمقر مركز شباب أبوتيج.

وأشار المحافظ إلى تجهيز 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية تستقبل أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 87 مرشحًا على النظام الفردي للفوز بـ9 مقاعد. كما قامت الفرق الميدانية بالمرور على المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها من حيث النظافة والإنارة ووسائل الحماية المدنية، وتوفير الكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن، وتجهيز مظلات ووسائل تهوية أمام اللجان، إضافة إلى رفع حالة الطوارئ بشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتوفير مولدات كهربائية احتياطية تحسبًا لأي طارئ.

وشدد المحافظ على الانتهاء من خطط التأمين الشامل بالتنسيق مع مديرية الأمن، وربط غرف العمليات الفرعية بالغرفة الرئيسية لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مع تعزيز المتابعة عبر منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة الاستجابة لأي موقف.

وفي ختام تصريحاته، دعا اللواء هشام أبو النصر المواطنين في الدوائر الثلاث إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي أمانة وطنية ودعم لمسيرة الدولة المصرية في البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير بيئة انتخابية آمنة وميسرة تليق بأهالي أسيوط.