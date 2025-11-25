إسعاف مرشح تعرض لإغماء مفاجئ داخل لجنة انتخابية بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

تعرض وليد محمود إبراهيم أبو الفضل، المرشح لانتخابات مجلس النواب بدائرة "منية النصر - ميت سلسيل - الكردي"، لوعكة صحية مفاجئة أثناء تفقده سير العملية الانتخابية بمدرسة اللواء رفعت عاشور الثانوية في ميت سلسيل.

أصيب المرشح (52 عامًا) بهبوط حاد أدى إلى إغمائه، حيث تعاملت الفرق الطبية معه فورًا وقدمت له الإسعافات اللازمة داخل مقر اللجنة، فيما رفض المرشح نقله إلى المستشفى وتمسك باستكمال جولته.

يتنافس في الدقهلية 289 مرشحًا لحسم 21 مقعدًا فرديًا، بجانب 17 مقعدًا للقائمة (بإجمالي 38 مقعدًا)، موزعين على 10 دوائر انتخابية تضم 795 لجنة فرعية تستقبل قرابة 4.7 مليون ناخب.