تداول 97 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 9 سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 97000 طن بضائع و854 شاحنة و97 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع و494 شاحنة و78 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 91000 طن بضائع و360 شاحنة و19 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا السفينتين "Alcudia Express" و"الحرية"، اليوم الأربعاء بينما تغادر ثلاث سفن وهي: "FEI PU" وعلى متنها 44 ألف طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا، و"SID RIAN" وعلى متنها 39 ألف طن فوسفات متجهة إلى ماليزيا، والسفينة "أمل".

وكان الميناء استقبل أمس الثلاثاء، السفينتين "PRIDGE" و"أمل"، وغادرته السفينتان "Alcudia Express" و"الحرية"، بينما سجل ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: أور، وسينا، وآيلة، وسجلت صالات الركاب بموانئ البحر الأحمر وصول ومغادرة 1400 راكب.