محافظ أسيوط: إقبال كثيف يمدد التصويت في 30 لجنة فرعية حتى آخر ناخب (فيديو)

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن تزايد أعداد الناخبين خلال الفترة المسائية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا استقرار وانتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان دون أي معوقات.

جاء ذلك خلال نقله للأجواء الانتخابية إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عبر الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأوضح كمال أن الانتخابات تجري في أجواء من الانضباط والتنظيم داخل 190 لجنة موزعة على 4 دوائر انتخابية، وتتم متابعتها لحظياً على مدار الساعة من مركز السيطرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتذليل أي عقبات أمام الناخبين.

وأشار المحافظ إلى أن ما تشهده أسوان من إقبال متزايد يعكس روح المشاركة الفاعلة في دعم مسيرة الديمقراطية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة المناخ المناسب للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري.