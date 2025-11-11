الشرطة تساعد كبار السن وذوي الاحتياجات بلجان الانتخابات في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قدم رجال الشرطة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ساعدوهم ووفروا لهم كراسي متحركة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في مشهد إنساني تكرر في عدة لجان منها لجنة مدرسة الشهيد طارق جميل الابتدائية.

شهد ثاني أيام التصويت بالمحافظة إقبالاً من الناخبين وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حيث كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها بمحيط المقرات الانتخابية عبر دوريات ثابتة ومتحركة، مع تطبيق قرار حظر وقوف السيارات بالقرب من اللجان.

ويخوض السباق الانتخابي في أسيوط 105 مرشحين على المقاعد الفردية و12 مرشحاً ضمن القوائم، يتنافسون على أصوات 3 ملايين و50 ألفاً و191 ناخباً، موزعين على 402 مركز انتخابي يضم 492 لجنة فرعية في أربع دوائر انتخابية.