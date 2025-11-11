محافظ القليوبية يبحث شراكة صينية لتحويل نفايات أبو زعبل إلى كهرباء

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

بحث المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مع وفد من شركة "تيدا" الصينية، تنفيذ مشروع ضخم لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية بمدينة أبو زعبل في الخانكة، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية وتغطية احتياجات المناطق الصناعية من الكهرباء.

وناقش الاجتماع، الذي حضره الأستاذ حسام إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، العرض الفني والاقتصادي للمشروع.

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل "نقلة نوعية" في إدارة المخلفات والطاقة النظيفة، موضحًا أنه سيسهم في ربط الإنتاج بالشبكة القومية للكهرباء.

من جانبه، أعرب وفد شركة "تيدا" عن تقديره للتعاون مع المحافظة، مؤكدًا حرصه على الإسراع في استكمال الدراسات الفنية والمالية ليكون المشروع نموذجًا للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة النظيفة.

واختتم عطية الاجتماع بالتأكيد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسرعة التنفيذ، مشيراً إلى أن المشروع يعد من أهم محاور "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، لما يحققه من عوائد اقتصادية وبيئية وتوفيره فرص عمل جديدة.

حضر الاجتماع أيضًا الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد، وضم الوفد الصيني كلًا من Qin Yumei رئيس مجلس إدارة الشركة، و Wang Tianhao نائب رئيس مجلس الإدارة، و Liu Jun رئيس قطاع الميكانيكا، و Yao Gang رئيس قطاع المكتب الفني.