شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إقبالًا متزايدًا من الناخبين عقب استئناف عملية التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد انتهاء فترة الاستراحة الرسمية التي امتدت من الساعة الثالثة إلى الرابعة عصرًا.

وكانت عملية التصويت قد بدأت صباح اليوم بحضور مبكر من المواطنين أمام اللجان، حيث توافد الرجال والسيدات قبل فتح الأبواب في تمام الساعة التاسعة، وانتظموا في طوابير استعدادًا للإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء تنظيمية هادئة وإجراءات أمنية مشددة.

وكان شهد اليوم الأول من التصويت مشاركة واسعة من مختلف الفئات، في مشهد انتخابي اتسم بالانضباط، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان سير العملية بسلاسة على مدار يومي التصويت.

وتضم محافظة الإسكندرية خمس دوائر انتخابية هي: الدخيلة، ومحرم بك، والرمل أول وثان، والمنتزه أول وثان، وسيدي جابر وباب شرقي، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت نحو 4 ملايين و475 ألف ناخب، موزعين على 316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية 89 مرشحًا على 15 مقعدًا فرديًا، إلى جانب 17 مقعدًا للقائمة، وسط متابعة مستمرة من غرف العمليات المركزية لضمان انتظام التصويت حتى نهاية اليوم.