إعلان

استئناف التصويت في ثاني أيام انتخابات النواب بالإسكندرية وسط إقبال متزايد - صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

05:11 م 11/11/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    ثاني أيام انتخابات النواب بالإسكندرية (1)
  • عرض 14 صورة
    ثاني أيام انتخابات النواب بالإسكندرية (4)
  • عرض 14 صورة
    ثاني أيام انتخابات النواب بالإسكندرية (5)
  • عرض 14 صورة
    ثاني أيام انتخابات النواب بالإسكندرية (6)
  • عرض 14 صورة
    ثاني أيام انتخابات النواب بالإسكندرية (2)
  • عرض 14 صورة
    ثاني أيام انتخابات النواب بالإسكندرية (8)
  • عرض 14 صورة
    ثاني أيام انتخابات النواب بالإسكندرية (9)
  • عرض 14 صورة
    ثاني أيام انتخابات النواب بالإسكندرية (10)
  • عرض 14 صورة
    ثاني أيام انتخابات النواب بالإسكندرية (11)
  • عرض 14 صورة
    ثاني أيام انتخابات النواب بالإسكندرية (13)
  • عرض 14 صورة
    ثاني أيام انتخابات النواب بالإسكندرية (14)
  • عرض 14 صورة
    ثاني أيام انتخابات النواب بالإسكندرية (7)
  • عرض 14 صورة
    ثاني أيام انتخابات النواب بالإسكندرية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إقبالًا متزايدًا من الناخبين عقب استئناف عملية التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد انتهاء فترة الاستراحة الرسمية التي امتدت من الساعة الثالثة إلى الرابعة عصرًا.

وكانت عملية التصويت قد بدأت صباح اليوم بحضور مبكر من المواطنين أمام اللجان، حيث توافد الرجال والسيدات قبل فتح الأبواب في تمام الساعة التاسعة، وانتظموا في طوابير استعدادًا للإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء تنظيمية هادئة وإجراءات أمنية مشددة.

وكان شهد اليوم الأول من التصويت مشاركة واسعة من مختلف الفئات، في مشهد انتخابي اتسم بالانضباط، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان سير العملية بسلاسة على مدار يومي التصويت.

وتضم محافظة الإسكندرية خمس دوائر انتخابية هي: الدخيلة، ومحرم بك، والرمل أول وثان، والمنتزه أول وثان، وسيدي جابر وباب شرقي، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت نحو 4 ملايين و475 ألف ناخب، موزعين على 316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية 89 مرشحًا على 15 مقعدًا فرديًا، إلى جانب 17 مقعدًا للقائمة، وسط متابعة مستمرة من غرف العمليات المركزية لضمان انتظام التصويت حتى نهاية اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ثاني أيام انتخابات النواب بالإسكندري اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية انتخابات مجلس النواب 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شعبة الذهب: انتهت فترة التصحيح وتوقعات بقمم سعرية جديدة
لماذا عادت أسعار الذهب عالميا للارتفاع مرة أخرى؟ خبراء يوضحون
أزمة عبدالله رشدي.. بلوجر: تزوجته وكنت هخرج من الملة.. والداعية يرد باقتباس سلفي
انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة