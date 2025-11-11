نيران في الطابق الأخير.. حريق هائل يلتهم شقة سكنية بالخصوص

اندلع حريق هائل داخل شقة سكنية بالطابق الأخير في عقار مكون من ستة طوابق بشارع مصباح بمحطة الشجر بجوار مستشفى الخليج بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي طوابق العقار والمنازل المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد باندلاع الحريق، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، كما تم استعجال فرق الحماية المدنية للسيطرة على ألسنة اللهب وإخمادها لتفادي وقوع أي خسائر بشرية.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في الشقة بالطابق الأخير من العقار، دون أن يسفر عن إصابات أو وفيات حتى الآن، فيما تواصل فرق الإطفاء عمليات التبريد والتأكد من عدم تجدد الحريق.

وفي الوقت نفسه، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتحقيق في أسباب الحريق وملابساته، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.