محافظ السويس يشيد بتجربة المدارس اليابانية ويوجه بتعميم "مجلس الفصل"

تفقد اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، في زيارة ميدانية مدرسة اليابانية بمنطقة السلام 1، لمتابعة سير العملية التعليمية والتعرف على تطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية داخل الفصول.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل وقاعات الأنشطة، وتابع تطبيق أنشطة التوكاتسو التي ينفذها الطلاب، والتي تهدف إلى تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي وتعزيز روح الانضباط والمسؤولية، كما شاهد المحافظ عددًا من العروض الفنية والكورال، وأشاد بمستوى أداء الطلاب وتفاعلهم داخل المدرسة.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، واللواء عارف البركاوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، وسلمى الشاعر مستشار المحافظ لشئون التعليم، والدكتورة سوزان مديرة المدرسة اليابانية، بحضور الخبراء اليابانيين المشرفين على المدرسة.

استعرضت الدكتورة سوزان يوسف مديرة المدرسة اليابانية، أبرز ملامح تطبيق أنشطة التوكاتسو داخل الفصول والمعامل، ودورها في تنمية التفكير الإبداعي وروح التعاون بين التلاميذ، مؤكدة حرص المدرسة على الاستفادة من الخبرات اليابانية لتحقيق أفضل النتائج التعليمية والتربوية.

وشاهد المحافظ تجربة مجلس الفصل داخل الصف الثالث الابتدائي والتي ناقش خلالها الطلاب طرق الاستدامة البيئية، واستبدال البلاستيك ببدائل طبيعي.

واستمع المحافظ لشرح من معلمة الفصل عن المجلس والذي يعقد مرتين في الشهر بعد اختيار الطلاب أنفسهم الموضوع المعروض للمناقشة، وتشكيل فريق المناقشة والذي يضم 4 طلاب يديروا الحوار وتنسيق وتسجيل الأفكار القابلة للتنفيذ، مع التزام الطلاب بتنفيذ الأفكار المقترحة.

ووجه اللواء طارق الشاذلي، مديرة التعليم بتعميم فكرة مجلس الفصل، خاصة في المدارس الثانوية الصناعية كونها تعتمد بشكل كبير على الجانب العملي في الدراسة، وإنتاج الأفكار ومناقشتها.

وحرص المحافظ على التحدث مع الطلاب والاستماع إلى آرائهم حول الأنشطة التي يشاركون فيها، موجّهًا الشكر لإدارة المدرسة وهيئة التدريس والخبراء اليابانيين على جهودهم في دعم وتطوير تجربة التعليم الياباني بمحافظة السويس.

وأكد اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، أن ما شاهده من انضباط وتفاعل وتطبيق فعلي لأنشطة التوكاتسو يعكس نجاح التجربة اليابانية في بناء شخصية الطالب وتنمية قيم التعاون والاحترام والمسؤولية لديه، مشيرًا إلى أن هذه التجربة تمثل نموذجًا متميزًا للتعليم الحديث الذي يوازن بين التحصيل الأكاديمي وتنمية المهارات الحياتية.

وأضاف المحافظ أن محافظة السويس تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير العملية التعليمية وتوفير كل سبل الدعم للمدارس النموذجية، مؤكدًا حرص المحافظة على تعميم التجارب الناجحة مثل التعليم الياباني بما يسهم في بناء أجيال واعية مبدعة قادرة على المشاركة في نهضة الوطن.