إعلان

من سوهاج لـ جرجا.. المحافظ يتفقد لجان الانتخابات ويشيد بالروح الوطنية -صور

كتب : عمار عبدالواحد

03:27 م 11/11/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    محافظ سوهاج يتفقد لجان الانتخابات (4)
  • عرض 14 صورة
    محافظ سوهاج يتفقد لجان الانتخابات (5)
  • عرض 14 صورة
    محافظ سوهاج يتفقد لجان الانتخابات (2)
  • عرض 14 صورة
    محافظ سوهاج يتفقد لجان الانتخابات (7)
  • عرض 14 صورة
    محافظ سوهاج يتفقد لجان الانتخابات (8)
  • عرض 14 صورة
    محافظ سوهاج يتفقد لجان الانتخابات (3)
  • عرض 14 صورة
    محافظ سوهاج يتفقد لجان الانتخابات (10)
  • عرض 14 صورة
    محافظ سوهاج يتفقد لجان الانتخابات (11)
  • عرض 14 صورة
    محافظ سوهاج يتفقد لجان الانتخابات (12)
  • عرض 14 صورة
    محافظ سوهاج يتفقد لجان الانتخابات (13)
  • عرض 14 صورة
    محافظ سوهاج يتفقد لجان الانتخابات (14)
  • عرض 14 صورة
    محافظ سوهاج يتفقد لجان الانتخابات (9)
  • عرض 14 صورة
    محافظ سوهاج يتفقد لجان الانتخابات (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولاته الميدانية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تفقد لليوم الثاني على التوالي عددًا من اللجان الفرعية بمراكز سوهاج والمنشاة وجرجا، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية، وتوفير كافة التسهيلات للمشاركين من قضاة ومشرفين وناخبين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد لجنة مدرسة صلاح سالم الإعدادية بحي شرق سوهاج، ثم تفقد لجنة مدرسة بلصفورة الابتدائية الجديدة، ونجع القنطرة الابتدائية بمركز سوهاج، ثم تفقد لجنة مدرسة الأحايوة غرب، ولجنتي مدرسة بنت الشاطئ للتعليم الأساسي بأولاد حمزة العسيرات بالمنشاة، واختتم الجولة بتفقد لجنة مدرسة جرجا الاعدادية بنات.

واطمأن المحافظ خلال الجولة من السادة المستشارين رؤساء اللجان على توافر كافة الاحتياجات الإدارية والتنظيمية، والتأكد من تهيئة المناخ الملائم داخل اللجان لتيسير عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، مشيدًا بحسن التنظيم والتعاون بين الجهات المعنية.

وشدد "سراج" على استمرار غرف العمليات بالمحافظة والمراكز في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، وتيسير العملية الانتخابية في اللجان بانتظام تام، مشيدًا بالروح الوطنية التي يتحلى بها أبناء سوهاج وحرصهم على المشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الانتخابي.

الجدير بالذكر أن عدد الناخبين بمحافظة سوهاج يبلغ 3 مليون و375 ألف و700 ناخب وناخبة، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و598 مركز انتخابي، و641 لجنة فرعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ سوهاج يتفقد لجان الانتخابات اللواء عبد الفتاح سراج انتخابات مجلس النواب 2025 اليوم الثاني للانتخابات بسوهاج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة