واصل اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولاته الميدانية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تفقد لليوم الثاني على التوالي عددًا من اللجان الفرعية بمراكز سوهاج والمنشاة وجرجا، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية، وتوفير كافة التسهيلات للمشاركين من قضاة ومشرفين وناخبين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد لجنة مدرسة صلاح سالم الإعدادية بحي شرق سوهاج، ثم تفقد لجنة مدرسة بلصفورة الابتدائية الجديدة، ونجع القنطرة الابتدائية بمركز سوهاج، ثم تفقد لجنة مدرسة الأحايوة غرب، ولجنتي مدرسة بنت الشاطئ للتعليم الأساسي بأولاد حمزة العسيرات بالمنشاة، واختتم الجولة بتفقد لجنة مدرسة جرجا الاعدادية بنات.

واطمأن المحافظ خلال الجولة من السادة المستشارين رؤساء اللجان على توافر كافة الاحتياجات الإدارية والتنظيمية، والتأكد من تهيئة المناخ الملائم داخل اللجان لتيسير عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، مشيدًا بحسن التنظيم والتعاون بين الجهات المعنية.

وشدد "سراج" على استمرار غرف العمليات بالمحافظة والمراكز في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، وتيسير العملية الانتخابية في اللجان بانتظام تام، مشيدًا بالروح الوطنية التي يتحلى بها أبناء سوهاج وحرصهم على المشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الانتخابي.

الجدير بالذكر أن عدد الناخبين بمحافظة سوهاج يبلغ 3 مليون و375 ألف و700 ناخب وناخبة، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و598 مركز انتخابي، و641 لجنة فرعية.