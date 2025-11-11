محافظ أسوان يكشف سبب تأخر فتح 3 لجان انتخابية في اليوم الثاني -صور

تتواصل أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسوان لليوم الثاني على التوالي، حيث تجري العملية الانتخابية داخل 190 لجنة فرعية.

وأكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن أعمال الانتخابات تسير بشكل سلس ويسير، وأن جميع لجان المحافظة انتظم العمل فيها في تمام التاسعة صباحًا، باستثناء 3 لجان فقط في مركز كوم أمبو تأخر افتتاحها نصف ساعة.

وأوضح المحافظ أن سبب التأخر يعود إلى تأخر وصول القضاة المشرفين على الانتخابات إلى هذه اللجان، وهي: لجنة رقم (15) بشارع بورسعيد، ولجنتا (32 و 33) بقرية المنشية الجديدة.

وأشار إسماعيل كمال، إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة لم تسجل ورود أي شكاوى أو خروقات لسير العملية الانتخابية.

وشدد المحافظ على تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، مؤكدًا على تحقيق الجاهزية الكاملة بمختلف اللجان، وموجهًا كافة الأجهزة التنفيذية لاقتصار دورها على النواحي الإدارية فقط دون التدخل في سير العملية الانتخابية.