انضباط وتنظيم وكثافة مشاركة في اليوم الثاني للانتخابات بالمنيا

كتب : جمال محمد

03:17 م 11/11/2025
    اليوم الثاني للانتخابات بالمنيا (1)
    اليوم الثاني للانتخابات بالمنيا (4)
    اليوم الثاني للانتخابات بالمنيا (5)
    اليوم الثاني للانتخابات بالمنيا (6)
    اليوم الثاني للانتخابات بالمنيا (2)
    اليوم الثاني للانتخابات بالمنيا (3)

شهدت محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، مشهدًا انتخابيًا مميزاً خلال اليوم الثاني من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، وتوافد الناخبون منذ الصباح الباكر على صناديق الاقتراع وسط أجواء يسودها الهدوء والتنظيم.

وتصدّر كبار السن وأبناء القرى المشهد الانتخابي، في لوحة تعكس الوعي والمسؤولية الوطنية، بينما حرصت السيدات على التواجد بقوة داخل اللجان وخارجها للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

وحرص القائمون على العملية الانتخابية على تسهيل دخول كبار السن وذوي الهمم إلى اللجان، مع تخصيص سرادقات مظللة خارج المدارس لحمايتهم من أشعة الشمس وتوفير أماكن انتظار مريحة، ما أضفى مشهدًا حضاريًا على سير الانتخابات.

ومن غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، سير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن جميع اللجان فتحت أبوابها في موعدها المحدد وأن التصويت يسير بانضباط دون معوقات تُذكر.

وأوضح "كدواني" أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية في المراكز والمديريات لمتابعة مجريات التصويت لحظة بلحظة، مشيرًا إلى أن المحافظة لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى خلال اليوم الأول، ودعا المحافظ المواطنين إلى استكمال مشاركتهم في اليوم الثاني.

ليوم الثاني للانتخابات بالمنيا انتخابات مجلس النواب 2025 توافد الناخبون على صناديق الاقتراع

