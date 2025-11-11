السويس- حسام الدين أحمد:

أكد الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تدّخر جهدًا في تمكين الشباب، وتوفير بيئة جامعية محفزة على الإبداع، والتفكير النقدي، والانخراط الإيجابي في قضايا الوطن.

وأضاف أن ما تشهده الجامعة من تفاعل طلابي واعٍ، وتنظيم ندوات نوعية، ليس إلا ترجمة حقيقية لرؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان، تلك الرؤية التي تضع الوعي في صدارة أولوياتها، وتؤمن بأن الاستثمار في العقول هو السبيل الأنجح لصناعة المستقبل.

وأكد حنيجل أن بناء الوعي في العصر الحالي يتطلب تضافر الجهود بين مختلف روافد المعرفة، وفي مقدمتها الفن والعلم، فالحوار بين الفنانين والعلماء ليس ترفًا فكريًا، بل ضرورة حضارية، إذ يجمع بين الحس الإبداعي والرؤية العقلانية، ويُنتج خطابًا متوازنًا قادرًا على الوصول إلى وجدان الإنسان وعقله في آن واحد.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجامعة في ندوة "الفن وبناء الوعي في العصر الرقمي" بحضور اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية وعمداء الكليات، والفنان طارق الدسوقي، والدكتورة غادة عامر، خبير الذكاء الاصطناعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وبمشاركة مئات الطلاب من أسرة طلاب من أجل مصر.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن رؤية الدولة المصرية متجسدة بوضوح في سياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقيادة الدكتور محمد أيمن عاشور، والتي تسعى إلى تحويل الجامعة إلى فضاء متكامل لبناء الشخصية، وتعزيز الانتماء، وربط المعرفة الأكاديمية بالواقع المجتمعي، بما يُسهم في إعداد جيل قادر على قيادة التغيير وصناعة الغد.