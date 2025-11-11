الفيوم ـ حسين فتحي:

على كراسي متحركة ومشايات، حرص كبار السن وذوي الإعاقة في الفيوم على الوصول إلى صناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وشهدت مدرسة تطون الإعدادية بمركز إطسا حضورًا مميزًا، حيث ساعد مشرفو اللجان المواطنين على الوصول بسهولة ويسر لأداء واجبهم الوطني.

أكد الحاج أحمد، الجالس على كرسيه المتحرك، أنه رغم صعوبات الحركة أصر على التصويت لابن قريته ومرشحه المفضل، بينما قال محمود إنه جاء ليكون قدوة للشباب ويشجعهم على المشاركة في الانتخابات.