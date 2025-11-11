إعلان

بكرسي متحرك ومشاية.. كبار السن بالفيوم يتحدون الصعاب للتصويت في الانتخابات

كتب : حسين فتحي

03:02 م 11/11/2025

كبار السن بالفيوم يتحدون الصعاب للتصويت في الانتخا

الفيوم ـ حسين فتحي:

على كراسي متحركة ومشايات، حرص كبار السن وذوي الإعاقة في الفيوم على الوصول إلى صناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وشهدت مدرسة تطون الإعدادية بمركز إطسا حضورًا مميزًا، حيث ساعد مشرفو اللجان المواطنين على الوصول بسهولة ويسر لأداء واجبهم الوطني.

أكد الحاج أحمد، الجالس على كرسيه المتحرك، أنه رغم صعوبات الحركة أصر على التصويت لابن قريته ومرشحه المفضل، بينما قال محمود إنه جاء ليكون قدوة للشباب ويشجعهم على المشاركة في الانتخابات.

كبار السن في الانتخابات بالفيوم انتخابات مجلس النواب 2025 كبار السن يتحدون الصعاب للتصويت كبار السن وذوي الإعاقة في الفيوم

