إعلان

بعد تعدد الشكاوى.. بدء صيانة شارع عبد السلام عارف وكوبري المرور بالمنصورة

كتب : رامي محمود

02:37 م 11/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    صيانة شارع عبد السلام عارف وكوبري المرور بالمنصورة (2)
  • عرض 10 صورة
    صيانة شارع عبد السلام عارف وكوبري المرور بالمنصورة (3)
  • عرض 10 صورة
    صيانة شارع عبد السلام عارف وكوبري المرور بالمنصورة (5)
  • عرض 10 صورة
    صيانة شارع عبد السلام عارف وكوبري المرور بالمنصورة (6)
  • عرض 10 صورة
    صيانة شارع عبد السلام عارف وكوبري المرور بالمنصورة (8)
  • عرض 10 صورة
    صيانة شارع عبد السلام عارف وكوبري المرور بالمنصورة (9)
  • عرض 10 صورة
    صيانة شارع عبد السلام عارف وكوبري المرور بالمنصورة (4)
  • عرض 10 صورة
    صيانة شارع عبد السلام عارف وكوبري المرور بالمنصورة (1)
  • عرض 10 صورة
    صيانة شارع عبد السلام عارف وكوبري المرور بالمنصورة (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن بدء أعمال صيانة طبقات الرصف والفواصل بشارع عبد السلام عارف وكوبري المرور بمدينة المنصورة، ذلك في إطار خطة محافظة الدقهلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية وشكاوى المواطنين من سوء حالة كوبري المرور.

وأوضح المحافظ أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية الحيوية بالمحافظة، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بأعمال التطوير والصيانة المستمرة للطرق والشوارع.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير بجميع المراكز والمدن، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية ومراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة في التنفيذ لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية المنشودة.

من جهته، أشار المهندس الزناتي عبد العظيم، مدير عام مديرية الطرق بالدقهلية، إلى أن الأعمال بدأت من أمام حي غرب المنصورة مرورًا بكوبري المرور في اتجاه الاستاد وشارع بهرند، على أن تنتهي خلال عشرة أيام من بدء التنفيذ.

وأضاف أن خطة العمل تشمل كشط الطبقة الأولى من الرصف، وقطع الأجزاء التالفة، ثم إعادة رصف طبقة جديدة بجودة عالية لضمان استدامة الطرق والشوارع وتحسين مظهرها العام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صيانة كوبري المرور بالمنصورة صيانة شارع عبد السلام عارف بالمنصورة محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شعبة الذهب: انتهت فترة التصحيح وتوقعات بقمم سعرية جديدة
لماذا عادت أسعار الذهب عالميا للارتفاع مرة أخرى؟ خبراء يوضحون
أزمة عبدالله رشدي.. بلوجر: تزوجته وكنت هخرج من الملة.. والداعية يرد باقتباس سلفي
انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة