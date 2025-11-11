الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن بدء أعمال صيانة طبقات الرصف والفواصل بشارع عبد السلام عارف وكوبري المرور بمدينة المنصورة، ذلك في إطار خطة محافظة الدقهلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية وشكاوى المواطنين من سوء حالة كوبري المرور.

وأوضح المحافظ أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية الحيوية بالمحافظة، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بأعمال التطوير والصيانة المستمرة للطرق والشوارع.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير بجميع المراكز والمدن، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية ومراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة في التنفيذ لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية المنشودة.

من جهته، أشار المهندس الزناتي عبد العظيم، مدير عام مديرية الطرق بالدقهلية، إلى أن الأعمال بدأت من أمام حي غرب المنصورة مرورًا بكوبري المرور في اتجاه الاستاد وشارع بهرند، على أن تنتهي خلال عشرة أيام من بدء التنفيذ.

وأضاف أن خطة العمل تشمل كشط الطبقة الأولى من الرصف، وقطع الأجزاء التالفة، ثم إعادة رصف طبقة جديدة بجودة عالية لضمان استدامة الطرق والشوارع وتحسين مظهرها العام.