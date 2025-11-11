بالهمة لا بالعمر.. كبار السن يشاركون في انتخابات النواب بالإسكندرية على

سوهاج- عمار عبدالواحد:



أعلنت غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025، برئاسة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الثاني للانتخابات .



وأوضح محافظ سوهاج أن العملية الإنتخابية قد بدأت أعمالها دون أية معوقات في جميع اللجان الفرعية والبالغ عددها 641 لجنة على مستوى المحافظة.