الشرقية توفر 2190 فرصة عمل في 19 مصنعًا وشركة بالقطاع الخاص

الشرقية- ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، توفير 2190 فرصة عمل جديدة داخل 19 مصنعًا وشركة تابعة للقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات، بما يسهم في مكافحة البطالة وتحسين مستوى المعيشة وتمكين المواطنين من حياة كريمة.

وأشاد المحافظ، بجهود مديرية العمل بالشرقية في التواصل المستمر مع أصحاب المصانع والشركات لإتاحة فرص عمل تتناسب مع قدرات الشباب، مشيرًا إلى الاهتمام الخاص بتوفير وظائف لذوي القدرات والهمم، إيمانًا بدورهم كشركاء أساسيين في بناء وتنمية المجتمع.

من جانبه، أوضح أحمد عبد الهادي، وكيل وزارة العمل بالشرقية، أن الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية تواصلت مع عدد من أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلات الشباب وإمكانياتهم.

وأضاف أن الوظائف المتاحة تتوزع على عدد من مراكز ومدن المحافظة منها العاشر من رمضان، بلبيس، الزقازيق، فاقوس، والإسماعيلية.

أشار إلى أنه يمكن للراغبين في الاطلاع على تفاصيل الوظائف التوجه إلى مقر مديرية العمل الإدارة العامة لبحوث العمالة الكائن بالدور الرابع علوي، برج البريد وبجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق، أو مراجعة الملفات المرفقة بالصفحة الرسمية للمحافظة.