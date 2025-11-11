إعلان

أسقف عام كنائس الوادي الجديد والواحات يدلى بصوته فى انتخابات النواب

كتب : محمد الباريسي

12:14 م 11/11/2025
الوادي الجديد- محمد الباريسي:


أدلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات، بصوته أمام لجنة مدرسة الأمل بمدينة الخارجة في اليوم الثاني لـ انتخابات مجلس النواب 2025، حيث شهدت اللجان الانتخابية، إقبالا متزايدا في الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية بمراكز المحافظة الخمسة.

وشهدت اللجان الانتخابية على مستوى مراكز المحافظة، انتظاما منذ بداية فتحها في تمام التاسعة من صباح اليوم الثاني والبالغ عددها لجنتين عامتين و 60 لجنةً فرعية، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية؛ لتوفير بيئة آمنة وميسرة تمكن الناخبين من أداء واجبهم بسهولة ويسر

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على متابعة سير اللجان على مدار الساعة وتذليل أي عقبات تواجه القائمين على العملية الانتخابية والناخبين، و التنسيق بين غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، وتوفير كافة التجهيزات اللوجيستية داخل وخارج مقار اللجان، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومندوبيهم باللجان؛ لضمان الالتزام بضوابط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

نيافة الأنبا أرسانيوس الوادي الجديد أسقف إيبارشية انتخابات مجلس النواب 2025

