محافظ الدقهلية يشدد على سرعة فحص طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية

الدقهلية ـ رامي محمود:



أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار المتابعة الميدانية المستمرة للمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن.



وشدد محافظ الدقهلية، على اللجان بمتابعة التزام العاملين بالحضور والانضباط، وتوافر النماذج والمستندات المطلوبة لتقديم الطلبات، بالإضافة إلى الوقوف على أية معوقات قد تواجه المواطنين أو العاملين، حيث تم توجيه التعليمات الفورية بحل أي مشكلات تعيق سير العمل.



وأوضح أن هذا التحرك في إطار خطة تستهدف تعزيز المتابعة الميدانية، والتفاعل المباشر مع المواطنين في مواقع تقديم الخدمة، تحقيقًا لصالح المواطنين.



وفي هذا السياق، قامت لجنة برئاسة المهندس ماهر ابو المجد، مشرف عام المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وعضوية إبراهيم عوض، أمل عمارة، ننس فاروق، بالمرور الميداني على المركز التكنولوجي بمدينة نبروه، لمتابعة انتظام سير العمل، ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة ما يتعلق بطلبات التصالح .



وأكد محافظ الدقهلية، أن هناك تعليمات مشددة، بضرورة الالتزام الكامل بسرعة فحص الطلبات بدقة، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للعاملين وللمواطنين، وتسهيل الإجراءات ومنع التكدس داخل المركز، بما يضمن بيئة خدمية مناسبة للمواطنين والمترددين.