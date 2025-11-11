بالصور- محافظ البحيرة تدلي بصوتها في انتخابات النواب

البحيرة - أحمد نصرة:



أدلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، بصوتها الانتخابي في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب لعام 2025.



وأعربت المحافظ عقب الإدلاء بصوتها عن فخرها واعتزازها بالمشهد الانتخابي الحضاري الذي شهدته اللجان الانتخابية، والذي يعكس الوعي السياسي والمسؤولية الوطنية للمواطنين وحرصهم على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.



وأكدت أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني يعبر عن إرادة الشعب الحرة، مشيدةً بالتنظيم المتميز داخل اللجان، وبالجهود المكثفة للأجهزة التنفيذية في توفير الأجواء الملائمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.



وثمنت المحافظ الدور الوطني لقضاء مصر الشامخ في الإشراف على العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، وجهود رجال الشرطة في تأمين اللجان الانتخابية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مؤكدة أن هذه المنظومة المتكاملة تجسد صورة مشرفة لمصر أمام العالم.



ووجهت الدعوة لجميع أبناء محافظة البحيرة إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدة أن كل صوت يمثل لبنة في بناء الوطن ودعماً للمسيرة الديمقراطية.