أسيوط - محمود عجمي:



تابع اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب 2025، عبر تواصله المباشر مع غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة والتأكد من سير العمل داخل اللجان دون معوقات.



جاءت المتابعة بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، إلى جانب القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الهيئات وممثلي شركات المرافق.



وأكد المحافظ، أن جميع اللجان الانتخابية، وعددها 492 لجنة فرعية موزعة على 402 مركز انتخابي و4 لجان عامة، فتحت أبوابها في الموعد المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، لاستقبال نحو 3 ملايين و50 ألف ناخب ممن يحق لهم التصويت، وسط إشراف قضائي كامل وتأمين أمني مكثف لضمان سير العملية الانتخابية بانضباط وشفافية.



وأشار أبوالنصر إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لتوفير التسهيلات اللازمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، من خلال تجهيز كراسي متحركة ومظلات ومقاعد انتظار، إضافة إلى متابعة أعمال النظافة وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان.



وأوضح المحافظ، أن مركز السيطرة للطوارئ يعمل بالتكامل مع غرفة العمليات المركزية عبر أحدث تقنيات الاتصال والمراقبة، بما يتيح رصد الموقف الانتخابي لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي بلاغات بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن توجيه فرق المتابعة الميدانية للمرور المستمر على اللجان لضمان انتظام التصويت حتى إغلاق الصناديق وبدء أعمال الفرز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الشفافية والنزاهة.



وفي ختام متابعته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس وعي المواطن الأسيوطي وحرصه على دعم مسيرة التنمية والاستقرار في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.