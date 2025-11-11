أسيوط - محمود عجمي:

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أعمال اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة أسيوط، حيث فتحت اللجان والمقار الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين، وسط إشراف قضائي وتأمين أمني مكثف لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وشهدت اللجان في مختلف مراكز المحافظة انتظام التصويت دون معوقات، مع مباشرة القضاة مهامهم داخل اللجان منذ اللحظة الأولى، فيما كثفت الأجهزة الأمنية انتشارها في محيط المقار لتأمين دخول وخروج الناخبين والحفاظ على الانضباط.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن جميع اللجان الانتخابية البالغ عددها 492 لجنة فرعية موزعة على 402 مركز انتخابي و4 لجان عامة، فتحت أبوابها في الموعد المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، دون تسجيل أي تأخير، لاستقبال نحو 3 ملايين و50 ألف ناخب في أجواء هادئة ومنظمة.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تتابع سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة بالتنسيق مع الغرف الفرعية والمراكز، للتعامل الفوري مع أي ملاحظات، مؤكداً توفير جميع التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، من تجهيز مقاعد انتظار ومظلات وكراسٍ متحركة، إضافة إلى رفع الإشغالات وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان.

وشدد أبوالنصر على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان انتظام التصويت حتى إغلاق الصناديق مساء اليوم، مؤكداً أن المحافظة تسعى لإخراج هذا الاستحقاق الدستوري بصورة مشرفة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في اليوم الأخير من التصويت وممارسة حقهم الدستوري، مشيراً إلى أن المشاركة تعكس وعي المواطن وانتماءه الوطني، وتدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.