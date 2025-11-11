بالصور.. انطلاق اليوم الثاني لانتخابات النواب بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت محافظة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في الموعد المحدد، التاسعة صباحًا، وسط انتظام للعمل داخل 190 لجنة فرعية.

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن اليوم الأول للانتخابات شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التصويت، مشيرًا إلى أن غرف عمليات المحافظة لم تتلق أية شكاوى أو بلاغات.

ووجّه المحافظ دعوة لأهالي أسوان للنزول والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري لاختيار ممثليهم في مجلس النواب للمدة القادمة.

يُذكر أن 59 مرشحًا يتنافسون في أسوان على 5 مقاعد بالنظام الفردي ضمن 4 دوائر انتخابية، بالإضافة إلى 4 مرشحين مخصصين للمحافظة ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر" بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وجاءت تفاصيل الدوائر الفردية على النحو التالي:

الدائرة الأولى (أسوان ودراو): يتنافس 17 مرشحًا على مقعدين.

الدائرة الثانية (كوم امبو): يتنافس 5 مرشحين على مقعد واحد.

الدائرة الثالثة (نصر النوبة): يتنافس 17 مرشحًا على مقعد واحد.

الدائرة الرابعة (إدفو): يتنافس 20 مرشحًا على مقعد واحد.