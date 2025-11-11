انتظام التصويت في المنيا.. 621 لجنة تستقبل الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:



شهدت عملية التصويت التي بدأت يومها الثاني بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الإسكندرية، حضورا مبكرا من الناخبين أمام اللجان الانتخابية.



وتوافد المواطنون من الرجال والسيدات قبل فتح أبواب اللجان في تمام الساعة التاسعة، اليوم الثلاثاء، وانتظموا في طوابير استعدادًا للإدلاء بأصواتهم.



وكانت شهدت اللجان الانتخابية في اليوم الأول للتصويت مشاركة من مختلف الفئات، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان سير العملية بسلاسة.



وتضم محافظة الإسكندرية خمس دوائر انتخابية هي: الدخيلة، ومحرم بك، والرمل أول وثان، والمنتزه أول وثان، وسيدي جابر وباب شرقي.



ويبلغ عدد من لهم حق التصويت نحو 4 ملايين و475 ألف ناخب، موزعين على 316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية.



ويتنافس في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية 89 مرشحًا على 15 مقعدًا فرديًا، إلى جانب 17 مقعدًا للقائمة، موزعين على 5 دوائر انتخابية.



يُذكر أن انتخابات مجلس النواب 2025 تُجرى على مدار يومي 10 و11 نوفمبر في محافظات المرحلة الأولى، وسط استعدادات تنظيمية وأمنية مكثفة لضمان انسيابية العملية الانتخابية وسلامتها.