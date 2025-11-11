كهرباء جنوب سيناء تكشف سبب انقطاع التيار عن 25 منطقة

جنوب سيناء- رضا السيد:



أعلنت كهرباء جنوب سيناء في بيان اليوم، أنه جار إجراء صيانة روتينية على خلايا موزع مدينة الطور الجديد، بداية من من الساعة 9 من صباح اليوم، وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة الساعة 2 مساء.



وأكد البيان أنه يجري فصل كل مغذي بالتتابع لمدة نصف ساعة تقريبا، وسيتأثر بالفصل 25 منطقة وهي: "المنطقة الصناعية، 88 وحدة، حي النادي، شركة المياه ومحطات الصرف والمعالجة على الطريق الساحلي، الارتكاز الأمني على الطريق الجديد، حي السلام ، حي الأوقاف، مجمع الأفران، مجمع المصالح، أرض جمعية المطار".



كما تتأثر بالانقطاع مناطق: "مطار الطور، طريق كورنيش الجبيل، قرية الجبيل بالكامل، كمين الساحل، المستشفى العسكري، المرور، المجزر الآلي، اللواء 313، قسم الشرطة، المخابرات العامة، المخابرات الحربية، الأمن الوطني، مجلس المدينة، مديرية الأمن، المحكمة، منطقة البنوك، -مبنى المحافظة، ميناء الطور البحري، القاعدة البحرية"، والمحلات والأفران والمدارس بهذه المناطق".



وناشدت الشركة المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربي.