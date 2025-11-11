"أمانة مسعف".. أعاد ذهبًا بـ750 ألف جنيه لأسرة طبيب بعد حادث بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

في واقعة تجسد الأمانة والإنسانية، أعاد مسعف بهيئة الإسعاف بمحافظة المنيا مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بنحو 750 ألف جنيه، عثر عليها أثناء إسعافه لأسرة طبيب تعرضت لحادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بمركز العدوة.

وتعود التفاصيل إلى تلقي غرفة عمليات الإسعاف بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة تقل طبيبًا وزوجته الطبيبة وأطفالهما الثلاثة.

هرع المسعف رياض فوزي وزملاؤه إلى موقع الحادث، حيث قاموا بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى.

وأثناء عملية نقل المتعلقات، عثر "رياض" على حقيبة صغيرة بداخلها المشغولات الذهبية، فلم يتردد لحظة، وقام بتسليمها فورًا إلى الجهات الأمنية المختصة، التي تولت إعادتها إلى أصحابها.