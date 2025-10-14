يعد قصر ثقافة شرم الشيخ، أحد المعالم السياحية الأثرية الهامة بمحافظة جنوب سيناء، كونه كان سكنة عسكرية ترفيهية هامة للجنود الإسرائيليين قبل حرب أكتوبر وتحرير سيناء، وتحول هذا المبنى الخرساني عقب التحرير إلى مركز إشعاع ثقافي هام.

قال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إن قصر ثقافة شرم الشيخ عبارة عن دشمة خرسانية بُنيت من الصخور، وتقع في منطقة السوق القديمة أسفل هضبة أم السيد، وتظهر على شكل نجمة داوود، وكانت خلال فترة الاحتلال مسرحًا للجنود الإسرائيليين يضم 400 كرسي، وشبكة كهرباء، وتكييف هوائي.

وأوضح رئيس شعبة السياحة والفنادق، أنه جرى تسليم الدشمة الخرسانية لهيئة قصور الثقافة لتصبح قصر ثقافة شرم الشيخ، وذلك عقب انسحاب إسرائيل من شرم الشيخ عام 1982، وتحولت الدشمة الخرسانية التي تركها الاحتلال الإسرائيلي إلى مركز إشعاع ثقافي، ومسرح للاحتفالات بأعياد نصر أكتوبر وتحرير سيناء.

وأكدت أميمة إسماعيل، مديرة قصر ثقافة شرم الشيخ، إن المبنى يعد تحفة معمارية خالدة ذات قيمة تاريخية، كونه يوجد به غرفتين كان يستخدمهما الإسرائيليين خلال فترة الاحتلال لإدارة أقوى وأهم العمليات العسكرية، ويضم مسرح من أجمل المسارح التي تقام عليه أقوى المهرجانات وهو مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، والذي يشارك فيه أكثر من 30 دولة، إضافة إلى استضافة فعاليات المهرجان الهندي كل عام، كما يعد القصر ملتقى للمرأة والمحافظات الحدودية.

وأضافت أن المبنى يضم غرفة للفنون الشعبية والبالية، وجرى تحويلها لتدريب الكورال بجانب مسرح مكشوف خاص للبروفات والعروض خلال فترة الربيع والخريف، مشيرة إلى أنه يجري داخل القصر فعاليات المدرب الصغير بهدف تعويد الطفل على القيادة من خلال تدريب وتعليم أقرانه على الحرف اليدوية المختلفة.

وأوضحت أنه جرى تحويل المنطقة المحيطة بالقصر إلى متحف لعرض بورتريهات للفنانين المصريين على مر العصور، إضافة إلى استغلال كل ركن فيه لصالح تنمية مواهب أبناء مدينة شرم الشيخ من مختلف الأعمار، حتى تحول المبنى إلى ملتقى لمحبي الفن والإبداع.

وأشارت إلى أن مدينة شرم الشيخ لم يكن فيها فرق مسرحية منذ عام 1982، ومن خلال هذا القصر جرى تكوين فرقة مسرحية معتمدة عام 2023، كما شهد إنتاج أول عرض مسرحي "المأوى" للمخرج محمود عثمان، والذي كان باكورة عمل الفرقة المسرحية، وشهد القصر انطلاق العرض المسرحي "زيارة السيدة العجوز" عام 2024، للمخرج محمد علي إبراهيم، ثم إنتاج ما لا يقل عن 12 مسرحية نوادي مسرح للكبار، ومن المقرر أن يشهد انطلاق عرض مسرحية "الكمامة خلال الفترة المقبلة، للمخرج محمد الجندي، الذي قام بدور السادات في فيلم "الكنز".