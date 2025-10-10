إعلان

غدًا قطع التيار الكهربائي عن مدينة رأس سدر بجنوب سيناء

كتب : مصراوي

11:56 م 10/10/2025

صيانة الكهرباء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت هندسة كهرباء مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي غدًا السبت، عن المدينة لإجراء الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضح البيان أن المدينة بالكامل وضواحيها سوف تتأثر بأعمال الصيانة، وسيجري فصل التيار الكهربائي بالتتابع، بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، وحتى الواحدة والنصف ظهرا.

وأكد البيان أنه سيترتب على ذلك ضعف ضخ المياه للوحدات السكنية خلال تلك الفترة، وناشدت الشركة المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.

جنوب سيناء رأس سدر قطع الكهرباء صيانة الكهرباء

