نتائج انتخابات نقابة أطباء القليوبية.. فوز 4 مرشحين بالمقاعد الجديدة

كتب : مصراوي

11:54 م 10/10/2025
    نتائج انتخابات نقابة أطباء القليوبية
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة القليوبية برئاسة المستشار أحمد علي أبو شرف، الحصر العددي لأصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت اليوم لاختيار أربعة أعضاء جدد بمجلس النقابة وسط إشراف قضائي كامل من مستشاري هيئة النيابة الإدارية وباستخدام صناديق زجاجية والحبر الفسفوري لضمان النزاهة والشفافية.

وأسفر الحصر العددي عن أن إجمالي عدد الأطباء الذين يحق لهم التصويت بلغ 9482 طبيبا فيما بلغ عدد الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مقاعد النقابة فوق وتحت السن 403 أطباء منها 397 صوتا صحيحا و22 صوتا باطلا.

وجاءت نتائج انتخابات مقاعد فوق السن بفوز الدكتور أحمد أنور الذي حصل على 289 صوتا والدكتورة إسلام السيد التي حصلت على 231 صوتا أما في مقاعد تحت السن فقد فازت الدكتورة أسماء بيان بعدد 203 أصوات والدكتور أحمد القاضي بعدد 191 صوتا.

وفيما يتعلق بمقاعد النقابة العامة بلغ عدد الأطباء الذين أدلوا بأصواتهم 424 طبيبا وجاءت الأصوات الصحيحة 377 صوتا فوق السن و399 صوتا تحت السن بينما بلغت الأصوات الباطلة 47 صوتا فوق السن و25 صوتا تحت السن.

وبدأت اللجنة أعمال فرز الأصوات فور إغلاق صناديق الاقتراع في الخامسة مساء عقب انتهاء المدة القانونية للتصويت وسط حضور ممثلي المرشحين ومتابعة من أعضاء الجمعية العمومية للأطباء بمحافظة القليوبية.

