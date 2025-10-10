الإسكندرية - محمد البدري:

احتفل مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، بتخريج دفعة مدرسة السينما، في فعالية أقيمت على مسرح الجراج لتكريم المبدعين وعرض أعمالهم الفنية.

وشهدت الفعاليات الاحتفاء بإنتاج 28 فيلمًا قصيرًا، بعد برنامج تدريبي بلغ 616 ساعة من المحاضرات والتدريبات العملية، وشارك في إنجاز هذه الأعمال نحو 200 من المحترفين والتقنيين والممثلين بالتعاون مع كيانات فنية بالإسكندرية، فيما بلغ عدد الطلاب المشاركين في البرنامج 14 طالبًا.

وقال الأب ماريو بولس اليسوعي، مدير مركز الجزويت الثقافي، إن السينما "آلة زمن" وأن صناعة الأفلام لا تعتمد على التقنية فقط، بل على قيم إنسانية كالتعاون وقبول الآخر.

من جانبه، أشار المخرج إسلام كمال، مدير مدرسة سينما الجزويت، إلى أن التحديات التي تواجه صناعة الأفلام في الإسكندرية تعد فرصة للإبداع والابتكار، وتساهم في بناء "حضارة سينمائية متجددة ومستدامة".

وتناولت أفلام الخريجين موضوعات متنوعة بين الدراما الاجتماعية والبحث عن الذات والعلاقات الأسرية.

وتُعرض خلال الفعاليات 8 أفلام قصيرة تمثل مشروعات التخرج النهائية للطلاب، وتتناول موضوعات متنوعة تعكس اهتمامات وتساؤلات صناعها الشباب.

وتنوعت قصص الأفلام بين الدراما الاجتماعية كما في فيلم "ليس هذه المرة" للمخرجة روان عبود، والفيلم الاستعراضي "سحابة صيف" لإسراء أسامة، والبحث عن الذات في "على أمل" لإنجي البدوي، والعلاقات الأسرية المعقدة في "ظلال" لأنجيلا فادي و"اطلعلنا يا يوسف" لإسلام حداية.