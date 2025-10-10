بـ28 فيلمًا قصيرًا.. "الجزويت" يحتفل بتخريج دفعة من صناع السينما بالإسكندرية

تستأنف محكمة جنايات المنيا الدائرة الأولى، غداً السبت، محاكمة المتهمة "هاجر أحمد عبدالكريم"، المتهمة بقتل أطفال دلجا الستة ووالدهم، في قضية ظلت حديث الشارع المصري لأكثر من 45 يوماً.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار علاء الدين محمد نظرت يوم 15 سبتمبر الماضي، أولى جلسات المحاكمة واستمتعت لأقوال المتهمة بقتل الأطفال ووالدهم " زوجها"، كما استمتعت للدفاع عن المتهمة، والذي طالب بشهادة عدد من المتخصصين حول الواقعة.

في بداية الجلسة وصلت أسرة المجني عليهم " أم هاشم أحمد عبدالفتاح" والدة الأطفال وجد وجدة الأطفال وعم وعمة الضحايا، وجلسوا في أخر قاعة المحكمة وسط بكاء مستمر وهم يرددون "حسبنا الله ونعم الوكيل"، ومع مرور الوقت انهار جد الأطفال وظل يصرخ حزناً على ابنه وأحفاده.

قبل بداية المحاكمة بلحظات دخلت المتهمة " هاجر أحمد" إلى القاعة حاملة طفلتها التي وضعتها منذ أيام قليلة قبل اعترافها بارتكاب جريمتها، ليلتف حولها أفراد الأمن ، قبل أن يتم مناقشتها وتعترف أمام هيئة المحكمة بارتكاب الواقعة تفصيلياً، ووضعها السم في الخبز.

دفاع المتهمة أكد في بداية حديثه أنه لا يدافع من أجل البراءة بشكل عشوائي، ولكن هناك عدة نقاط يريد الإجابة عليها في القضية، وناشد هيئة المحكمة باستجواب عدد من الأشخاص وفي مقدمتهم : مناقشة الطبيب الشرعي بناحية أسيوط، ومناقشة مساعد كبير الأطباء الشرعيين بوسط الصعيد، ووالدة المجني عليهم.

كما قدم مظروف يتضمن فلاشا بها مقطع فيديو لوالدة المجني عليهم وهي تتحدث لأحد المواقع الإخبارية وتدلي بتصريحات اعتبرها مخالفة لأوراق التحقيقات.

كما طالب دفاع المتهمة باستدعاء أحد أساتذة السموم والمبيدات الحشرية بإحدى كليات الزراعة لمناقشته حول نوعية المبيد المستخدم في الطعام، وتفريغ كاميرات مديرية أمن المنيا بتاريخ 23 أغسطس لبيان إذا كان دخلت المتهمة بمفردها أم بصحبة أشقائها، وضم المحضر المحرر من نجدة الطفل للأمومة والطفولة بديرمواس لإحتوائه على أقوال الأطفال قبل وفاتهم، وضم الحرز الخاص بزجاجة المبيد التي عثر عليها خلف منزل والدة المجني عليهم باعتبارها شهادة إثبات.

فيما طالب دفاع المجني عليهم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة وضم طلباته لطلبات النيابة العامة، وجاء ذلك بحضور والدة الأطفال " أم هاشم أحمد"، وأسرة الأب.

وتعود أحداث الواقعة المؤلمة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً يوم 11 يوليو بوصول ثلاثة أطفال متوفين، ودخول شقيقهم الرابع للعناية المركزة بمستشفى ديرمواس المركزي، دون معرفة أسباب الوفاة.

بالانتقال تبين وفاة الأشقاء: محمد ناصر محمد، 11 سنة، عمر، 7 سنوات، ريم 10 سنوات، وإصابة شقيقهم أحمد، بحالة إعياء شديدة - توفي بعدهم بساعات، كما نُقلت الطفلتين فرحة نصر محمد، 14 سنة ، ورحمة ناصر محمد، 12 سنة، شقيقتي الأطفال الأربعة المتوفين إلى مستشفى صدر المنيا، وتم وضعهن تحت الملاحظة بعد ظهور أعراض مرضية عليهن، وتوفيت إحداهما في وقت لاحق - رحمة - ، ولحقت بها الطفلة الأخيرة - فرحة - ثم توفي الأب داخل مستشفى أسيوط الجامعي.

