الأقصر - محمد محروس:

كثفت أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر جهودها للقبض على مسجل خطر أقدم على إنهاء حياة شاب بطلقات نارية، وأصاب والده وشقيقه، إثر خلافات قديمة بين الجيران في دائرة مركز شرطة القرنة.

تلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع إطلاق نار داخل إحدى قرى المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين مقتل الشاب "م.ع"، 27 عامًا، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرقبة، وإصابة شقيقه "أ.ع"، 14 عامًا، بطلق في الكتف، ووالدهما بطلق في القدم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إيداع جثة المجني عليه مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد انتهاء الفحص.

وكلفت النيابة العامة أجهزة البحث الجنائي بسرعة ضبط المتهم الهارب، وكشف ملابسات الحادث وأسبابه، واستكمال التحريات اللازمة حول الواقعة.