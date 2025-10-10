تنظيم 40 "جلسة دوار" للتوعية المجتمعية بقرى "حياة كريمة" في أسوان

قبل استئناف محاكمتها غداً.. ماذا فعلت قاتلة أطفال دلجا الستة في الجلسة

أسوان - إيهاب عمران:

أشاد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بجهود فرع المجلس القومي للمرأة لدوره المستمر في تنظيم الدورات التدريبية في ريادة الأعمال وعقد جلسات الدوار للتوعية المجتمعية.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة ورفع الوعي المجتمعي لأفراد الأسرة وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التحديات اليومية، خاصة في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبها، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، أنه بالتعاون مع علماء الأوقاف ومسؤولي الوحدات المحلية، تم الانتهاء من تنظيم 40 "جلسة دوار" استهدفت توعية حوالي 2000 مستفيد من السيدات والرجال والفتيات.

وشملت الجلسات قرى عديدة بمركز أسوان، منها بهاريف، الأعقاب بحري وقبلي، نجع الحجر، الخلاصاب والشيمة، الكسارة والعشباب، الديسة والمغارة، الشديدة والملقطة، الخطارة والمقلة، والغورية والحجاب والشيخ علي والحجعلاب.

وأشارت إلى أن الجلسات ركزت على مناقشة قضايا حيوية مثل القضية السكانية، وزواج القاصرات، والصحة الإنجابية، وختان الإناث، والتربية السليمة للأبناء.

كما أفادت بأنه تم أيضاً تنظيم 3 دورات تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال استهدفت تدريب 75 سيدة وفتاة بقرى المنشية بحري والحرية وعزبة العرب بمركز كوم أمبو.

وغطت الدورات موضوعات شاملة في التوعية المالية، وكيفية التخطيط والتسويق الجيد، ورفع الوعي بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات، ويأتي ذلك بهدف تنمية مهارات السيدات وتشجيعهن على خوض مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز من التمكين الاقتصادي للمرأة كركيزة أساسية للأسرة المصرية.